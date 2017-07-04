تياغو موتا يمدد تعاقده مع باريس سان جرمان

مدد لاعب الوسط الإيطالي المخضرم تياغو موتا (34 عاما) عقده مع باريس سان جرمان وصيف الدوري الفرنسي لكرة القدم، يونيو 2018، بحسب ما ذكر فريق العاصمة الثلاثاء على موقعه الرسمي.

وانتهى عقد موتا في يونيو الماضي، وكان من المتوقع أن يمدد لعام اضافي وفق ارادة مدربه الاسباني أوناي ايمري.

بيد أن اللاعب البرازيلي الأصل تأخر في تثبيت موقعه في "بارك دي برانس" بسبب قيمة العقد، بحسب ما ذكرت وسائل اعلام متخصصة التي اضافت انه سيبقى مع سان جرمان بعد 2018 كمدرب لفرق الشباب.

وقال موتا: "لدي تاريخ مميز مع النادي، لقد منحني ثقة كبيرة في السنوات الخمس الاخيرة. المغامرة مستمرة وانا سعيد جدا".

وتابع: "سنحاول مجددا ان نكون منافسين ونقدم كل ما نملك للذهاب بعيدا في كل المسابقات".

ووصل موتا إلى سان جرمان في يناير 2012 من انتر الإيطالي، وأصبح أحد أركانه مع المدربين لوران بلان وايمري.

وكان ايمري أجاب حول سؤاله عن تمديد عقد موتا في نهاية مايو الماضي "بالنسبة لموتا، أرى انه لاعب هام".

وحمل موتا سابقا الوان جنوى الإيطالي وأتلتيكو مدريد وبرشلونة الاسبانيين.

ورأى القطري ناصر الخليفي رئيس سان جرمان ان "موتا عضو هام في الفريق وجمهورنا يقدر كثيرا قيادته وأسلوب لعبه".