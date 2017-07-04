دوناروما يتراجع.. ويقترب من البقاء في ميلان

كشفت العديد من وسائل الإعلام الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أن الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، اقترب من التوقيع على عقد جديد مع نادي إيه سي ميلان لكرة القدم، وبذلك ينتهي الخلاف الذي اندلع بين الطرفين مؤخرا.

وبعد أن أعلنت في الشهر الماضي أن الحارس الإيطالي الشاب لن يجدد تعاقده الذي ينتهي في 2018، عادت الصحافة الإيطالية لتؤكد اليوم أن الموقف تغير تماما، وأن الطرفين توصلا لاتفاق نهائي ويتبقى فقط توقيعهما على العقود الجديدة.

وطبقا لما نشرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، سيتضمن العقد الجديد الذي تم التفاوض عليه في الأيام الأخيرة، بندا استثنائيا يصب في صالح اللاعب وراتب يصل إلى ستة ملايين يورو في الموسم الواحد.

وبالإضافة إلى ذلك، يستطيع دوناروما (18 عاما) الرحيل عن النادي مقابل 50 ميلون يورو إذا أخفق ميلان في التأهل في الموسم المقبل لبطولة الدوري الأوروبي.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في العقد الجديد بين دوناروما وميلان 100 مليون يورو يدفعها الحارس إذا رغب في الرحيل عن الفريق بعد وصوله إلى بطولة دوري أبطال أوروبا المقبلة.

وتضمن الاتفاق أيضا عودة الشقيق الأكبر لدوناروما، الحارس أنطونيو دوناروما الذي يلعب بين صفوف نادي أستيراس تريبوليس اليوناني.