صحافية تتهم مارادونا بالتحرش الجنسي.. والأسطورة ينفي

تقدمت صحافية روسية بشكوى رسمية لدى الجهات الأمنية متهمة الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا بالتحرش بها جنسياً خلال مقابلة صحافية، فيما يتهمها بطل كأس العالم 1986م بأنها حاولت إغواءه وأنه طلب لها أمن الفندق ليخرجوها من غرفته.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن الصحافية إيكاترينا نادولسكايا (30 عاماً) أنها كانت في بهو أحد فنادق سان بطرسبرغ ووجدت مارادونا خلال زيارته الأخيرة إلى روسيا، وطلبت منه إجراء مقابلة صحافية، ووافق الأسطورة الأرجنتيني على ذلك، مشترطاً أن تكون المقابلة في غرفته.

وزادت إيكاترينا: أغلق مارادونا الباب علي في الغرفة وبدأ الإجابة عن الأسئلة التي طرحتها عليه، وبعدها قام بنزع ملابسي والتحرش بي، ولم يستجب لي عندما طلبت منه التوقف عن ذلك أو إبلاغ الشرطة، وحينها حملني 3 أشخاص من مرافقيه ورموني في الممر ولم يعيدوا لي أغراضي الشخصية إلا بعد 3 ساعات من تلك الحادثة، قبل أن يأتي مساعد مارادونا ويرمي علي ورقة نقدية من فئة 500 دولار أميركي، وبقيت في بهو الفندق طوال تلك المدة بملابسي الداخلية فقط.

وفي المقابل، قال مقربون من اللاعب الذي يعتبره البعض أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، إن الصحافية هي من بدأت بنزع ملابسها محاولة إغواءه قبل أن يطلب من أمن الفندق إخراجها من غرفته.

وأكدت الصحيفة أن جهة تحقيق أمنية روسية تولت مهمة استجواب مارادونا وموظفي الفندق، ولم تظهر نتائج التحقيقات حتى الآن.