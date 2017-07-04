كين يرتدي شعار إيفرتون لمدة 5 مواسم

عقد ايفرتون الإنكليزي صفقة ضخمة باستقدامه مدافع بيرنلي الواعد مايكل كين لخمس سنوات مقابل مبلغ قياسي للنادي بلغ 30 مليون جنيه إسترليني (35 مليون يورو)، بحسب ما ذكر فريقه الجديد.

ونشأ كين (24 عاماً) مع فرق الفئات العمرية لمانشستر يونايتد الذي أعاره إلى ليستر ودربي كاونتي وبلاكبيرن روفرز وبيرنلي الذي ضمه بشكل نهائي في 2015.

وأصبح كين خامس لاعب يتعاقد معه "توفيز" بعد الحارس جوردان بيكفورد، الهولندي دايفي كلاسن، النيجيري هنري أونييكورو (أعير إلى اندرلخت البلجيكي حتى 2018) والإسباني ساندرو راميريس.

وذكر ايفرتون على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "تعاقدنا مع ماكيل كين لخمس سنوات مقابل عقد قد يصبح الأغلى في تاريخ النادي بقيمة 30 مليون جنيه".

وقال كين إن الحديث مع مدرب ايفرتون الهولندي رونالد كومان الذي شغل نفس مركزه عندما كان لاعبا، اقنعه بالانضمام الى فريق مدينة ليفربول.

وقال: "تريد دوما اللعب لمدرب يثق بك. اردت القدوم الى ناد حيث يريدني المدرب، اللاعبون والجماهير ايضا".

وتابع: "انا سعيد جدا للانضمام الى ايفرتون، النادي الرائع مع جماهير شغوفة وتقليد عريق، واتوق للذهاب الى التمارين والالتقاء باللاعبين".

وعن كومان أضاف: "أقنعني بانه قادر على تطويري ببعض النواحي في طريقة لعبي. لا زلت بعمر الرابعة والعشرين، وبالنسبة لقلب دفاع في البرمير ليغ، لا زلت شابا".

واستثمر كومان (54 عاما) كثيرا باللاعبين الجدد منذ إيصاله الفريق الى المركز السابع في الموسم المنصرم وقيادته إلى الدور التمهيدي الثالث من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وقال كومان: "مايكل كان في أعلى لائحة اللاعبين الذين كنا نرغب بضمهم هذا الصيف وأنا سعيد لتواجده هنا".

وبدأ كين مسيرته الدولية مع منتخب إيرلندا تحت 17 و19 سنة، لكنه تحول إلى المنتخب الإنكليزي واستهل مشواره مع المنتخب الأول ضد المانيا وديا في مارس الماضي وخاض مباراة ليتوانيا في تصفيات كأس العالم بعدها بثلاثة أيام.