لينون يعود إلى كرة القدم عقب تعافيه من "الضغط العصبي"

عاد آرون لينون لاعب وسط ايفرتون المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز إلى تدريبات فريقه استعدادا للموسم الجديد بعدما غاب عن المراحل الأخيرة من الموسم الماضي للتعافي من مرض متعلق بالضغط العصبي.



وشارك لينون (30 عاما) لاخر مرة مع ايفرتون في فبراير وأصدر النادي بيانا يدعم فيه اللاعب قائلا إنه يتلقى علاجا لمرضه.



وحصل جناح توتنهام السابق على مساندة واسعة النطاق من اللاعبين والنقاد والجماهير حول العالم ومن المتوقع أن يتعافى بشكل كامل.



وتم تصوير لينون وهو يتدرب مع بقية الفريق الذي بدأ الاستعداد لأول مباراة ودية ضد غورماهيا الكيني في 13 يوليو.