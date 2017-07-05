أرسنال يفتح خزائنه ويتعاقد مع الفرنسي لاكازيت

قال أرسنال، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الأربعاء، إنه تعاقد مع المهاجم الكسندر لاكازيت بعقد لخمس سنوات من أولمبيك ليون الفرنسي.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن أرسنال دفع 46.5 مليون جنيه إسترليني (60 مليون دولار) لضم اللاعب الفرنسي البالغ عمره 26 عاما والذي أصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي اللندني.

وأحرز لاكازيت 37 هدفا في 45 مباراة الموسم الماضي ليحتل ليون المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، كما بلغ قبل نهائي الدوري الأوروبي.

وسجل المهاجم الفرنسي 20 هدفا على الأقل في المواسم الثلاثة الأخيرة، وهو ثاني لاعب يضمه المدرب أرسين فينغر هذا الصيف بعد انضمام المدافع سياد كولاشيناتس في انتقال حر.