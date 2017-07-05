برشلونة يبقي ميسي في صفوفه حتى 2021

قال نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، إن المهاجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، وافق على تجديد تعاقده مع العملاق الإسباني ليبقى في كامب نو حتى 2021.

ويرتبط أفضل لاعب في العالم خمس مرات بنادي برشلونة منذ أن كان في 13 من عمره، حيث تدرج بين الفئات السنية المختلفة حتى أصبح واحدا من أشهر وأمهر لاعبي كرة القدم في العالم.

وكان ميسي دخل بالفعل آخر 12 شهرا في عقده الحالي قبل التوصل إلى اتفاق جديد.

وسجل ميسي 37 هدفا في الدوري الإسباني الموسم المنصرم، وسار على خطى زميليه في خط الهجوم لويس سواريز ونيمار اللذين وقعا عقدين جديدين الموسم الماضي.

وذكرت تقارير محلية أن الاتفاق الجديد سيحافظ على وضع ميسي بصفته اللاعب الأعلى راتبا بينما تم تجديد الشرط الجزائي ليصبح 300 مليون يورو.