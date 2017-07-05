بشكتاش التركي يتعاقد مع البرتغالي بيبي

أعلن نادي بشكتاش، بطل الدوري التركي لكرة القدم، الأربعاء، أن المدافع الدولي البرتغالي بيبي الذي انتهى عقده مع ريال مدريد الإسباني، وقع على عقد انضمامه إلى صفوفه لمدة عامين.

وأوضح بشكتاش في بيان أن بيبي سيتقاضى 9,5 مليون يورو عن الموسمين، يضاف إليهما المكافآت.

ووصل بيبي ليلا إلى مطار اسطنبول، واجتاز الزيارة الطبية الروتينية، ونشرت له منذ الثلاثاء صور على مواقع التواصل الاجتماعي بقميص بطل الموسمين الأخيرين.

وكان بيبي البرازيلي الأصل أمضى 10 مواسم في صفوف ريال مدريد، وأحرز معه دوري أبطال أوروبا أعوام 2014 و2016 و2017، وبطولة إسبانيا أعوام 2008 و2012 و2017، لكنه خسر مركزه الموسم الفائت لمصلحة الفرنسي رافايل فاران، علما بأنه تعرض لإصابتين أبعدتاه لفترة عن الملاعب: الأولى في أكتوبر الماضي عندما أصيب في فخذه الأيمن، والثانية في يناير لدى إصابته في ربلة الساق.

وخاض بيبي 86 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وكان في تشكيلة البرتغال التي توجت بطلة لأوروبا العام الماضي.