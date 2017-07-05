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ريال مدريد يعزز دفاعه بثيو هيرنانديز

المصدر: مدريد - فرانس برس
هيرنانديز قضى الموسم الماضي معاراً إلى ألافيس
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أعلن ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا يوم الأربعاء تعاقده مع الظهير الأيسر الفرنسي تيو هيرنانديز (19 عاما) لستة مواسم من جاره أتلتيكو مدريد، بعدما قضى الموسم الماضي معاراً إلى ألافيس ووصل معه نهائي كأس الملك.


وأعلن ريال مدريد في بيان رسمي: سيتم تقديم اللاعب يوم الإثنين 10 يوليو الساعة السابعة والنصف مساء في ملعب سانتياغو برنابيو بعد خضوعه للفحوص الطبية.

وهيرنانديز هو نجل المدافع السابق جان – فرنسوا الذي دافع عن الوان فرق تولوز ومرسيليا وأتلتيكو مدريد وغيرها، وشقيق المدافع الآخر لأتلتيكو لوكاس (21 عاما).

كلمات دالّة

#ثيو هيرنانديز, #ريال مدريد, #أتليتكو مدريد, #ألافيس

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