شابكوينسي يقيل مدربه مانسيني

أقال شابكوينسي مدربه فاغنر مانسيني، الذي تولى المهمة قبل نحو 7 أشهر لإعادة بناء فريق كرة القدم البرازيلي، بعدما راح معظم لاعبي الفريق الأول ضحايا لحادث تحطم طائرة مروع.



وقال النادي في بيان مقتضب اليوم الثلاثاء: "شابكوينسي يعلن عن رحيل المدرب فاجنر مانسيني".



وأضاف: "يثمن النادي الجهد الرائع للمدرب فاجنر مانسيني في عملية إعادة بناء الفريق وفي النتائج الجيدة التي تحققت في 2017".



وتسلم مانسيني المهمة في ديسمبر الماضي، بعد الحادث المأساوي عندما سقطت طائرة فريق شابكوينسي في طريقها إلى كولومبيا لمواجهة أتليتيكو ناسيونال في نهائي كأس سودامريكانا. ونجا ستة فقط من 77 شخصا كانوا على متن الطائرة المنكوبة.



وقاد مانسيني الفريق بعد أيام قليلة من الحادث وتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين الجدد.



وقاد الفريق للفوز ببطولة ولاية سانتا كاتارينا في أبريل الماضي، وتصدر دوري الدرجة الأولى لفترة.



لكن شابكوينسي فاز مرتين فقط في آخر 8 مباريات واضطرت الإدارة للتدخل بعد التعادل 3-3 مع فلومينيزي اليوم الثلاثاء.



وجاءت إقالة مانسيني بعد يوم من حدوث مفاجأة أخرى.



فقد أقال ساو باولو مدربه روجيريو سيني حارس المرمى السابق للفريق، والمحبوب من الجماهير، بعد سبعة أشهر فقط من تولي القيادة.



ويقبع ساو باولو في المركز 17 بين 20 فريقا بالدوري بفارق مركزين خلف شابكوينسي.