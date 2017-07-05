كوينتراو ينتقل إلى سبورتينغ بنظام الإعارة

أعلن سبورتينغ لشبونة البرتغالي ضم مواطنه فابيو كوينتراو من ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة في الموسم المقبل.

وذكر سبورتينغ على موقعه الالكتروني "توصل سبورتينغ إلى اتفاق مع مع ريال مدريد على إعارة فابيو كوينتراو لموسم 2017-2018".

من جهته، كتب كوينتراو في حسابه على موقع "فيسبوك" إنه سعيد جداً للحصول على فرصة اللعب في ناد كبير.

ولم يخض كوينتراو مع ريال مدريد في الموسم الماضي سوى ست مباريات في جميع المسابقات بسبب الإصابات والمنافسة على مركزه في الجناح الأيسر من البرازيلي مارسيلو.



وكان كوينتراو، الذي لعب الموسم الماضي مع موناكو الفرنسي على سبيل الاعارة من ريال مدريد، مثل الإثنين أمام محكمة إسبانية بسبب التهرب الضريبي، إذ يُتهم بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 1,3 مليون يورو.

واتهم كوينتراو باستخدام شركات في إيرلندا وبنما من أجل اخفاء قسم من عائداته، لاسيما تلك المتعلقة بحقوق بيع صورته بين عامي 2012 و2014.