مدرب ليستر: هدفنا أكبر من البقاء

قال كريج شكسبير، مدرب ليستر سيتي، الأربعاء، إن هدف فريقه الموسم المقبل سيكون أكبر من مجرد البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووجد ليستر نفسه في معركة لتفادي الهبوط الموسم الماضي، تحت قيادة المدرب كلاوديو رانييري قبل أن يتولى شكسبير المسؤولية بشكل مؤقت في فبراير الماضي، ويقود الفريق لتحقيق سبعة انتصارات في آخر 12 مواجهة بالدوري ليحتل المركز 12.

وبلغ النادي أيضا دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر أمام أتليتيكو مدريد الإسباني. وأخفق ليستر في التأهل للمسابقة الأوروبية الموسم المقبل.

ووقع شكسبير عقدا دائما لثلاث سنوات في يونيو ويتطلع لقيادة الفريق إلى تحقيق أهداف أكبر.

وأبلغ شكسبير موقع النادي على الإنترنت: "البقاء في الدوري الممتاز أمر جيد لكني أرغب في تحقيق أشياء أكبر من ذلك، وأعتقد أن اللاعبين يتفقون معي في الرأي".

وتابع: "هدفنا أن نكون على أعلى قدر من المنافسة في كل مباراة بغض النظر عن مواجهة تشيلسي بطل الدوري أو أي فريق آخر.

وواصل: "هناك أهداف أخرى فردية وشخصية واعتقد انه من الضروري ان يعرف اللاعبون ما هو المطلوب منهم".

وستكون أول مهمة لشكسبير في منصب المدرب الدائم رحلة خارجية الى هونج كونج حيث سيتقابل ليستر مع غريمه في الدوري الممتاز وست بروميتش البيون في 19 يوليو تموز خلال بطولة اعدادية للموسم الجديد.