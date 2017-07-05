نابولي تمنح مارادونا جنسيتها الفخرية

تعتزم مدينة نابولي الإيطالية تكريم أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا يوم الأربعاء بمنحه الجنسية الفخرية للمدينة التي قاد فريقها لنجاح كبير خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.



وقال مارادونا في مؤتمر صحفي عقد مساء الثلاثاء: سأكون مواطنا من نابولي وأشكر مجلس المدينة على ذلك ، ولكنني كنت مواطنا من المدينة منذ اليوم الأول لارتداء القميص رقم 10 بفريق نابولي.



وسيكون لويجي دي ماجيستريس عمدة نابولي ولاعبون سابقون للفريق ونجوم محليون آخرون ضمن الحضور في مراسم تكريم مارادونا في ساحة "بيازا ديل بليبيسيتو" ويتوقع حضور نحو 30 ألف متفرج ، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).



ولعب مارادونا لفريق نابولي بين عامي 1984 و1991 وساعده في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في كل من 1987 و1990 ولقب كأس إيطاليا في 1987 وكأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا) في 1989 .



وغادر مارادونا ، إيطاليا في عام 1991 وسط اتهامات له بتعاطي المخدرات كما أثيرت حوله حالة من الجدل إثر إدعاءات تهرب ضريبي ، كما اتهم بارتباطه بعلاقات ودية مع أعضاء في مافيا "كامورا" بنابولي.



وعندما التقى المنتخب الأرجنتيني نظيره الإيطالي في نابولي في الدور قبل النهائي لكأس العالم 1990 أبدى أغلب المشجعين الحاضرين دعما للمنتخب الضيف لأنه يضم بين صفوفه مارادونا ، وخسر المنتخب الإيطالي حينذاك بضربات الجزاء الترجيحية.



وكان مارادونا قد ظهر في عرض بمسرح سان كارلو في مدينة نابولي احتفالا بمرور 30 عاما على اللقب الأول لنابولي بالدوري الإيطالي ، وأدرج اسمه حينذاك في قاعة مشاهير كرة القدم الإيطالية.