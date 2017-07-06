ألمانيا تنتزع صدارة تصنيف فيفا من البرازيل

انتزع المنتخب الألماني المتوج قبل أيام بكأس القارات صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر الخميس، من نظيره البرازيلي.

وتوجت ألمانيا بكأس القارات الأحد بفوزها على تشيلي 1-صفر في المباراة النهائية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وتراجعت البرازيل المتصدرة السابقة إلى المركز الثاني، تليها الأرجنتين.

وتقدمت البرتغال التي بلغت نصف نهائي كأس القارات قبل أن تخسر أمام تشيلي بركلات الترجيح من المركز الثامن إلى الرابع.

عربيا، تراجعت مصر إلى المركز الرابع والعشرين، أمام تونس (34) والجزائر (48) والمغرب (60) والسعودية (61) وقطر (79) وموريتانيا (81) وسوريا (82).



- تصنيف المنتخبات العشرة الأولى:

1- المانيا 1609 نقاط

2- البرازيل 1603 نقاط

3- الأرجنتين 1413 نقطة

4- البرتغال 1332 نقطة

5- سويسرا 1329 نقطة

6- بولندا 1319 نقطة

7- تشيلي 1250 نقطة

8- كولومبيا 1208 نقاط

9- فرنسا 1199 نقطة

10- بلجيكا 1194 نقطة