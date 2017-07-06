بودولسكي يخوض تجربة جديدة في اليابان

يخوض المهاجم لوكاس بودولسكي المتوج مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014 بالبرازيل تجربة احترافية جديدة مع فريق فيسل كوبي الياباني بعد أن بات حرا عقب موسمين مع غلطة سراي التركي.

ولم يكشف عن مدة العقد أو قيمته، لكن وسائل الإعلام اليابانية أشارت إلى أنه لمواسم عدة وأنه سينال راتبا سنويا بحدود 5.3 مليون دولار.

وقال الدولي السابق في مؤتمر صحافي، الخميس، بعد وصوله إلى كوبي قرب أوساكا "إنه تغيير كبير، أعرف أن بطولة اليابان هي الأقوى في آسيا وأنا عازم على إحيائها مع فريقي".

من جهته، قال هيروشي ميكياتاني، رئيس نادي فيسل كوبي بابتسامة كبيرة "اليوم يشكل انطلاقة جديدة للدوري الياباني. آمل أن يؤدي التعاقد معه إلى قدوم مزيد من النجوم".

سجل بودولسكي (32 عاما) 49 هدفا في أكثر من 130 مباراة مع منتخب ألمانيا، وسبق أن احترف في بايرن ميونيخ الألماني (2006-2009) وأرسنال الإنجليزي (2012-2015).

ويعطي التعاقد مع بودولسكي دفعة كبيرة للدوري الياباني الذي جذب عددا من النجوم في بداياته عام 1993 عبر ضم البرازيلي زيكو والانجليزي غاري لينيكر، لكنه منذ ذلك الحين لم يشهد نجوما عالميين، في حين أن الدوري الصيني تحول إلى الوجهة المفضلة آسيويا للاعبين وبصفقات خيالية.