غوتزه يعود للتدريبات بعد غياب 5 أشهر

سيعاود لاعب الوسط الدولي، ماريو غوتزه، التمارين مع فريقه بروسيا دورتموند، وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم، بعد غياب 5 أشهر.

وكتب لاعب الوسط المهاجم الخميس على "انستغرام": "غدا أبدأ المرحلة الثالثة من برنامج عودتي. هذا يعني أني سأخضع لاختبار اللياقة البدنية مع زملائي في بوروسيا دورتموند، وسأعاود التمارين في الأيام التالية".

ولم يلعب غوتزه منذ 29 يناير الماضي، كما لم يخضع للتمارين منذ 27 فبراير.

ونال غوتزه شعبية واسعة في ألمانيا بعد تسجيله هدف الفوز لمنتخب بلاده في مرمى الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2014 في البرازيل.

ودفعت موهبته بعملاق الكرة الألمانية بايرن ميونيخ إلى التعاقد معه بين 2013 و2016 لكنه لم يحقق معه النجاح المطلوب، ليعود إلى دورتموند فبراير من العام الماضي، لكنه لم يشارك سوى 24 دقيقة في 2017.