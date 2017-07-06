كاسياس يمدد عقده مع بورتو موسماً إضافياً

مدد حارس مرمى ريال مديد الإسباني السابق ايكر كاسياس، عقده مع فريقه بورتو البرتغالي موسما اضافيا.

وكتب كاسياس على تويتر: "سعيد جدا للاستمرار موسما آخر مع بورتو، واتطلع لمواجهة التحديات المقبلة".

وكان الحارس الدولي السابق (36 عاما) دافع عن عرين ريال مدريد لمدة 15 عاما وخاض معه 510 مباريات، قبل أن ينتقل إلى بورتو في 2015.

وحصد كاسياس كل الألقاب الممكنة مع النادي الملكي الإسباني، على الصعيد المحلي (5 في الدوري و2 في الكأس و4 في الكأس السوبر) أو القاري (3 في دوري أبطال أوروبا و2 في الكأس السوبر) أو الدولي (توج بكأس الانتركونتيننتل وكأس العالم للأندية).

ولكنه فقد مركزه الأساسي في ريال مدريد خلال موسم 2012-2013 تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ودوليا، خاض كاسياس 167 مباراة مع منتخب إسبانيا، وتوج معه بكأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012.