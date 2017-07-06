كلوب: سنظهر بشكل أقوى رغم الضغوطات

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن فريقه يستطيع التعامل مع ضغوط البداية المزدحمة للموسم الجديد لانه يملك تشكيلة أقوى من الموسم الماضي.



وسيتعين على ليفربول خوض أولى مبارياته في الدوري الانجليزي الممتاز ومواجهة أخرى في الدور التمهيدي الأخير لدوري أبطال أوروبا في نفس الأسبوع.



واحتل ليفربول المركز الرابع في الدوري الموسم المنصرم ليحسم مكانا في الدور التمهيدي الأخير لدوري أبطال أوروبا وستقام مباراة الذهاب في منتصف اغسطس على أن تقام مباراة العودة في الاسبوع التالي.



وسيبدأ ليفربول حملته في الدوري الممتاز يوم 12 اغسطس أمام مضيفه واتفورد ويعتقد كلوب أن بوسع فريقه الانطلاق بشكل سليم من أجل العودة لدوري الابطال.



وأبلغ كلوب موقع ناديه على الانترنت: "كلنا نعرف انه في غضون أسابيع قليلة سنخوض الدور التمهيدي الأخير وسنواجه ضغوطا. لكن أمامنا الوقت للاستعداد ويتعين أن نستفيد من الأساس الذي وضعناه العام الماضي"



وتابع "نحن الآن بين أفضل أربعة فرق في انجلترا وسنحاول الحفاظ على هذه المكانة وسنعمل على تحسين مركزنا.



وزاد: "ستكون التشكيلة أقوى هذا العام عن العام الماضي. هذا السبب وحده يدعو للتفاؤل".



وسيبدأ فريق المدرب كلوب التحضير للموسم الجديد بخوض مباراة ودية أمام فريق من الهواة في 12 يوليو.