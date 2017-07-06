ليستر يضم قائد إشبيلية إلى صفوفه

المصدر: لندن - د ب أ

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس، عن ضم فيسنتي ايبورا قائد إشبيلية الإسباني في صفقة قدرت قيمتها بنحو 10.5 مليون جنيه استرليني.

وانضم ايبورا إلى ليستر لأربعة أعوام بعدما ساهم في تتويج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي ثلاث مرات متتالية، عقب انضمامه للفريق في 2013 قادما من ليفانتي.

وشارك ايبورا في 172 مباراة مع اشبيلية وسجل 30 هدفا.

وقال ايبورا للموقع الرسمي لإشبيلية: "بدأت أصل لمرحلة عمرية معينة، القطار يمر وحان الوقت لركوبه".

ووافق إشبيلية على التفريط في ايبورا بعد تعاقده مع ايفر بانيجا من انتر ميلان.

وذكر إشبيلية في بيانه: "ايبورا كان نموذجا يحتذى به على المستوى الأخلاقي خلال فترة تواجده بالنادي، وقد نال الكثير من الاحترام والحب من جماهير اشبيلية".