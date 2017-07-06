محكمة سويسرية ترفض طعن بلاتيني ضد قرار إيقافه

أعلنت أعلى محكمة سويسرية، اليوم الخميس، عن رفضها طعن ميشيل بلاتيني ضد قرار إيقافه لأربع سنوات عن ممارسة أي أنشطة لها علاقة بكرة القدم.



وأبدت المحكمة الاتحادية السويسرية الحكم الصادر عن محكمة التحكيم الرياضية العام الماضي، الذي أبقى على إيقاف بلاتيني بعد حصول اللاعب السابق لمنتخب فرنسا على مدفوعات بقيمة مليوني فرنك سويسري (2.08 مليون دولار) من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في 2011.

وتم إيقاف بلاتيني، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، عن ممارسة أي أنشطة لها علاقة بكرة القدم، إلى جانب سيب بلاتر، الرئيس السابق للفيفا الذي وافق على دفع هذه المبالغ.