إيقاف مدرب المكسيك 6 مباريات بسبب الحكم السعودي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجمعة، إيقاف مدرب المكسيك الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو 6 مباريات رسمية لإهانته الحكام في مباراة المركز الثالث ضد البرتغال في كأس القارات 2017.

وكانت المكسيك بطلة الكونكاكاف خسرت الأحد أمام البرتغال بطلة أوروبا 1-2 بعد التمديد (1-1 في الوقت الأصلي).

وقال الاتحاد في بيان إن لجنة الانضباط: "توصلت إلى قرار في القضية المرتبطة بمدرب المنتخب الوطني المكسيكي خوان كارلوس أوسوريو، في أعقاب مباراة المركز الثالث لكأس القارات بين البرتغال والمكسيك في الثاني من يوليو، والتي استخدم فيها السيد أوسوريو كلمات مهينة بحق الحكام وأظهر سلوكا عدائيا تجاههم".

ورأى البيان أن المدرب خرق قانون الانضباط في الفيفا، وعليه "سيتم ايقافه ست مباريات رسمية، وتوجيه انذار له وغرامة قدرها خمسة آلاف فرنك سويسري (نحو 5200 دولار أميركي)".

وكان أوسوريو وجه شتائم إلى حكم المباراة الرئيسي السعودي فهد المرداسي وحمله مسؤولية خسارة بلاده في المباراة التي أقيمت في موسكو. وتقدمت المكسيك بهدف للبرتغالي لويس نيتو خطأ في مرمى فريقه، وعادلت البرتغال في الدقيقة 90+1 عبر بيبي.

وخاض الطرفان وقتا إضافيا تمكنت خلاله البرتغال من تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر لمسة يد من ميغل لايون نفذها ادريان سيلفا وسط احتجاج المكسيكيين (104)، والذي ارتفعت حدته مع طرد مهاجمهم البديل راؤول خيمينيز لنيله بطاقة صفراء ثانية (112)، بعد دقائق على طرد البرتغالي نيلسون سيميدو للسبب عينه.