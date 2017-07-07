رئيس برشلونة يؤكد: ميسي الأعلى دخلاً في العالم

أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي مدد عقده أخيرا مع فريقه برشلونة، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، اللاعب "صاحب أغلى دخل في العالم" بحسب رئيس ناديه جوسيب ماريا بارتوميو.

وقال بارتوميو في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو": "هو أفضل لاعب في العالم، وندفع له كأفضل لاعب في العالم وفي تاريخ كرة القدم. لا احد يقدم لهذا النادي ما يقدمه ليو ميسي".

وأعلن برشلونة الأربعاء تمديد عقد ميسي (30 عاما)، أفضل لاعب في العام 5 مرات، حتى 2021 من دون ان يكشف عن قيمة العقد.

وكان ميسي ثالث لاعب في ترتيب الرياضيين الأعلى دخلا مع 80 مليون دولار اميركي، بينها 53 مليون رواتب ومكافآت، بحسب تصنيف مجلة "فوربس" المتخصصة مطلع يونيو 2017، وذلك قبل تمديد عقده.

وتصدر غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) الترتيب مع 93 مليون دولار اميركي بينها 58 رواتب ومكافآت يليه لاعب كرة السلة الأميركي ليبرون جايمس (86،2 مليونا دولار بينها 31،2 رواتب ومكافآت).

وسيبقى ميسي الذي انضم إلى اكاديمية النادي عندما كان في الثالثة عشرة من عمره وبات افضل هداف في تاريخ العملاق الكاتالوني بتسجيله 507 اهداف في 583 مباراة رسمية، في صفوف الفريق حتى بلوغه الرابعة والثلاثين من عمره، اي ربما حتى نهاية مسيرته، علما بانه المح إلى رغبته في اللعب في روزاريو مسقط رأسه وتحديدا نادي نيولز اولد بويز الذي يشجعه.

ويمضي اللاعب فترة شهر العسل في الأرجنتين بعد زواجه في 30 يونيو من صديقته وأم طفليه انطونيلا روكوتزو.