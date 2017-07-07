سبورتينغ يعلن تعاقده مع الفرنسي ماثيو

أعلن نادي سبورتينغ البرتغالي الجمعة، تعاقده مع المدافع الفرنسي الدولي جيريمي ماتيو لموسمين حتى يونيو 2019، قادما من نادي برشلونة الإسباني.

وقال نادي العاصمة البرتغالية لشبونة في بيان: "توصل سبورتينغ إلى اتفاق مع جيرمي ماتيو لتوقيع عقد للموسمين المقبلين".

وكان ماتيو (33 عاما) انخرط في تدريبات سبورتينغ في الفترة الأخيرة لإجراء تجربة في صفوفه وذلك بعد إنهاء عقده مع برشلونة.

وكان ماتيو انتقل الى الفريق الكاتالوني عام 2014 مقابل 20 مليون يورو وأحرز في صفوف الفريق تسعة ألقاب أبرزها بطولة إسبانيا مرتين عامي 2015 و2016 ودوري أبطال أوروبا عام 2015.

إلا أن ماتيو غاب عن معظم فترات الموسم الماضي بداعي الإصابات المتكررة، ولم يخض سوى 16 مباراة في مختلف المسابقات.