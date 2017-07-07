فيفا يوقف اتحاد الكرة السوداني

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الخميس، إيقاف الاتحاد السوداني بسبب التدخل الحكومي في شؤون اللعبة.



وجاء في الخطاب الذي أرسلته فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا للأمين العام للاتحاد السوداني "بالإشارة إلى خطابنا المؤرخ في 28 يونيو الماضي بخصوص قرار مكتب مجلس الفيفا في 27 يونيو بشأن حالة الاتحاد السوداني نود إبلاغكم بأن الاتحاد قد تم إيقافه".



وأضاف الخطاب بأنه "بناء على هذه القرار سيفقد الاتحاد السوداني كافة حقوقه كعضو كما هو موضح في المادة 13 من لائحة الفيفا. لن يحق لممثلي الاتحاد السوداني او الاندية المشاركة في البطولات الدولية حتى رفع الايقاف".



وأشار الخطاب إلى أنه "سيتم رفع الايقاف فقط في حال إلغاء مرسوم وكيل وزارة العدل الصادر في الثاني من يونيو 2017 مع إعادة الدكتور معتصم جعفر سر الختم ومجلس ادارته لمواقعهم".



وأوضح الفيفا أن "الاتحاد السوداني أو أي من أعضائه أو مسؤوليه لن يتمكنوا من الاستفادة من برامج التطوير أو الدورات التدريبية الخاصة بالفيفا او الاتحاد الافريقي لكرة القدم".



ووفقا لهذا القرار فلن يستكمل المنتخب السوداني مشواره في تصفيات كأس الأمم الافريقية 2019 بالكاميرون وكذلك فريقا الهلال والمريخ في دوري الأبطال وهلال الأبيض الذي تأهل لدور الثمانية في كأس الاتحاد الافريقي.