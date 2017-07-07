ميلان يضم كونتي إلى صفوفه

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، الجمعة، في بيان على موقعه الرسمي، أنه ضم الدولي أندريا كونتي، المدافع الأيمن لاتالانتا.

وأوضح ميلان أن كونتي (23 عاما) وقع على عقد معه لمدة خمس سنوات، ووصفه بأنه "أحد المواهب المهمة جدا".

وأضاف: "أنه لاعب من طراز حديث، شاب وواعد، خاض موسماً ممتازاً 2016-2017، وبرهن على ثبات مستواه الرفيع" في 33 مباراة خاضها مع أتالانتا الذي أنهى الموسم في المركز الرابع".

وقدرت الصحافة الرياضية بنحو 25 مليون يورو قيمة صفقة انتقال كونتي، صاحب 10 أهداف في 50 مباراة مع أتالانتا، ثمانية منها في الموسم الماضي، وهو على أبواب الانضمام رسمياً إلى المنتخب بعد أن خاض معه عدة مباريات غير رسمية (ودية).

وشارك كونتي في كأس أوروبا للشباب (دون 21 عاماً) التي تضم عملياً لاعبين دون 23 عاماً واستضافتها بولندا في يونيو، حيث خرجت إيطاليا من نصف النهائي على يد إسبانيا (1-3) التي خسرت بدورها في النهائي أمام ألمانيا صفر-1.

وكونتي هو سابع لاعبه يضمه ميلان الذي انتقلت ملكيته من رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلوسكوني منتصف أبريل إلى مستثمرين صينيين يطمحون إلى العودة بالفريق إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا التي أحرزها آخر مرة عام 2007.