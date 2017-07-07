نوير يغيب عن بايرن في جولته الآسيوية

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن حارس مرماه مانويل نوير سيغيب عن الفريق في جولته الآسيوية، المقررة في الصين وسنغافورة ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وسيظل حارس مرمى المنتخب الألماني في ميونخ لاستكمال برنامج التعافي من إصابته بكسر في القدم، والتي تعرض لها في أبريل الماضي.

وقال نوير، في تصريحات نشرها موقع بايرن على الإنترنت: "كل شيء يسير حسب ما هو مخطط له. أهدف إلى استعادة لياقتي قبل المباراة الأولى في الموسم والمقررة أمام باير ليفركوزن. سأواصل العمل بجدية كل يوم من أجل تحقيق ذلك".