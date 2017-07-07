وكيله: فيراتي سجين لدى أمير قطر

اعتبر دوناتو ديل كامبلي، وكيل أعمال الإيطالي الدولي ماركو فيراتي، نجم باريس سان جيرمان، أن الأخير سجين لدى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال ديل كامبلي في تصريحات صحفية نقلتها جريدة "سبورت" الإسبانية: فيراتي سيجن لدى أمير قطر (مالك النادي الفرنسي)، ورئيس النادي ناصر الخليفي قال لي بالحرف الواحد إنه لو وافق على بيع فيراتي إلى برشلونة، فإنهم لن يسامحوه في الدوحة، مؤكداً بأن التخلي عن موكلي سيكون أمراً من الخيال.

وزاد: القرار في الدوحة حيث يتواجد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، الآن باتوا يتعاملون مع الأمر بكبرياء، ولن ينقلوا اللاعب إلى برشلونة حتى لو دفع الأخير ١٠٠ مليون يورو.

وسبق للإيطالي سيرغيو حارس تورينو وزميل فيراتي السابق أن قال يوم الخميس إن زميله فيراتي بات سجيناً في باريس سان جيرمان.

وأبدى برشلونة اهتماماً واضحاً بخدمات متوسط الميدان الإيطالي (٢٤ عاماً) لتعزيز صفوفه الموسم المقبل، لكن إدارة باريس سان جيرمان رفضت فكرة النقاش حول مستقبل اللاعب.