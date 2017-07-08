البرتغالي بيريرا يبقى في يونايتد حتى 2021

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اوم السبت عن تجديد عقد حارسه البرتغالي الشاب جويل بيريرا لمدة أربعة أعوام.



وسيبقى بيريرا حارس المنتخب البرتغالي للشباب تحت 21 عاما في صفوف مانشستر حتى 2021 مع إمكانية تجديد عقده لموسم أخر.



وسجل بيريرا (21 عاماً) ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي في المباراة أمام كريستال بالاس.



ويلعب بيريرا دور الحارس الثالث في مانشستر خلف ديفيد دي خيا وسيرجيو روميرو.