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الريال يصفع برشلونة مجدداً.. الموهوب سيبايوس في مدريد

المصدر: العربية.نت
برشلونة حاول ضم سيبايوس منذ أسابيع
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وجه ريال مدريد صفعة جديدة لغريمه التاريخي برشلونة عندما اتفق مع الموهوب الإسباني داني سيبايوس لاعب منتخب إسبانيا تحت 21 عاماً، وبعد أيام من ضمه المدافع الفرنسي ثيو هيرنانديز الذي حاول برشلونة الحصول على خدماته في فترة سابقة.

وقالت صحيفة "آس" المقربة من النادي العاصمي أن سيبايوس، نجم ريال بيتيس، اتفق مع مسؤولي ريال مدريد على التوقيع لمدة 6 أعوام، وسيكون العقد جاهزاً عقب اجتيازه الفحص الطبي والمقرر يوم الإثنين.

وسيدفع ريال مدريد مبلغ 18 مليون يورو مقابل الحصول على سيبايوس، 15 منها لريال بيتيس والمتبقي كمقدم عقد للاعب.

كلمات دالّة

#سيبايوس, #برشلونة, #ريال مدريد, #ثيو هيرنانديز

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