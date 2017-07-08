رونالدينيو يصل باكستان لترويج كرة القدم

وصل ثمانية من نجوم كرة القدم السابقين من بينهم النجم البرازيلي الشهير رونالدينيو إلى باكستان يوم السبت للمشاركة في أكبر حدث لكرة القدم في باكستان.



ويشارك اللاعبون الثمانية مع مجموعة من لاعبي باكستان في مباريات بين فريقين يضم كل منهما سبعة لاعبين وذلك للترويج لكرة القدم في هذا البلد الشغوف بالكريكيت.



كما يهدف هذا الحدث إلى توجيه رسالة بتحسن الأوضاع الأمنية في باكستان.



وتتضمن مجموعة اللاعبين المسافرين إلى باكستان كلا من رونالدينيو ومواطنه روبرتو كارلوس والفرنسيين روبير بيرس ونيكولا أنيلكا والبرتغالي لويس بوا مورتي والإنجليزي ديفيد جيمس والهولندي جورج بواتينغ ،إضافة للويلزي رايان غيغز، النجم السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، حسبما أفاد منظمو هذا الحدث.



ونادرا ما تستضيف باكستان حدثا رياضيا دوليا نظرا للوضع الأمني الذي ساء في الآونة الأخيرة.



وفي 2009 ، تعرضت حافلة المنتخب السريلانكي للكريكيت لهجوم مسلح في لاهور لتلغى المباريات، التي كانت مقررة للفريق السريلانكي في باكستان وقتها.



وتقام مباريات كرة القدم ، التي يشارك فيها رونالدينيو ورفاقه وسط إجراءات وترتيبات أمنية خاصة في الفنادق والاستادات من قبل الجيش الباكستاني.



ويغادر اللاعبون إسلام أباد إلى كاراتشي بعد حضور حفل الاستقبال الذي أعده قائد الجيش الباكستاني.