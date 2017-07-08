روني يجري الفحص الطبي قبل العودة إلى إيفرتون

خضع واين روني مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لفحص طبي يوم السبت قبل عودته المنتظرة لفريقه السابق إيفرتون.



ومن المقرر أن يعود روني (31 عاماً) لإيفرتون بعد 13 عاما قضاها مع مانشستر يونايتد حيث انتقل للعب في أولد ترافورد في 2004 مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.



ويعود روني لفريق إيفرتون، الذي ظهر معه للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما كان يبلغ 16 عاما، كجزء من صفقة انتقال روميلو لوكاكو لمانشستر يونايتد مقابل 90 مليون جنيه استرليني.



وأكد رونالد كومان مدرب إيفرتون على رغبته في عودة روني، في مارس وأفادت مصادر خاصة بشبكة "سكاي" الإخبارية أن الناديان توصلا الأسبوع الماضي لاتفاق بشأن انتقال قائد المنتخب الإنجليزي، الذي يمكن ان يخفض من راتبه لإكمال الصفقة.



وقال روني إن فريق إيفرتون هو احد الناديين اللذين سألعب فيهما بالدوي الإنجليزي الممتاز.



وعانى روني لحجز مكانا أساسيا في تشكيلة مانشستر يونايتد في الموسم الماضي رغم أنه حاول اللعب كلاعب في وسط الملعب ولكنه لم يحظ بفرصة المشاركة الأساسية سواء في فريقه أو في المنتخب الإنجليزي.



ويتوقع روني أن يحجز مكانا أساسيا في تشكيلة إيفرتون، الذي لعب معه 77 مباراة وسجل 17 هدفا في أول موسمين له.



وسيظل رومي أحد اللاعبين العظماء في نادي مانشستر يونايتد، حيث سجل 251 هدفا في أكثر من 500 مباراة.