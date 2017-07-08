شاهد.. لاعب أياكس يسقط أرضاً وطائرة تنقله إلى المستشفى

نقلت طائرة مروحية عبدالحق نوري، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، بعد سقوطه على أرضية ملعب مباراة فريقه وفيردر بريمن، بسبب تعرضه إلى اختلال في النظم القلبية، قبل أن يؤكد النادي الهولندي أن وضع لاعبه بات مستقراً.

ولعب نوري (20 عاماً) في الشوط الثاني من المباراة الودية أمام الفريق الألماني استعداداً للموسم الجديد، قبل أن يسقط بشكل غريب في الدقيقة 71، ويوقف الحكم المباراة ودخلت سيارة إسعاف إلى المعشب الأخضر، ولم يكن حينها قد فقد الوعي، لكنه كان يتنفس بشكل سريع، وغطاه الجهاز الطبي حتى لا يشاهد الجمهور وكاميرات القناة الناقلة عملية معالجته، ومن ثم نقل بطائرة إخلاء طبي إلى المستشفى.

وكتب حساب نادي أياكس على "تويتر": هبطت طائرة مروحية إلى أرض الملعب ونقلته إلى المستشفى، الأطباء يقولون إن عبدالحق عانى من اختلال في النظم القلبية، لكن وضعه حالياً مستقر ويخلد إلى الراحة.

ويعتبر عبدالحق من المواهب الصاعدة في كرة القدم الهولندية حالياً، ولعب العام الماضي 15 مباراة لمصلحة أياكس الموسم الماضي، كما وصل معه إلى نهائي الدوري الأوروبي قبل الخسارة أمام مانشستر يونايتد 2-0 في المباراة النهائية التي احتضنتها استوكهولم السويدية.