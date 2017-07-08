لوكاكو.. احتفل بالانتقال إلى يونايتد فداهمته الشرطة

داهمت شرطة لوس أنجلوس الأميركية شقة البلجيكي روميلو لوكاكو الذي انتقل صباح السبت إلى مانشستر يونايتد، عقب 6 بلاغات قدمها جيرانه بسبب حفلة صاخبة احتفالاً بقرب انتقاله إلى صفوف الشياطين الحمر.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن وسائل إعلام أميركية أن الشرطة حضرت إلى الشقة التي استأجرها لوكاكو رفقة زميله الجديد بول بوغبا، وأقاموا فيها حفلة صاخبة عقب اقترابهما من اللعب معاً في "أولد ترافورد" وأمرته بإيقاف الحفلة قبل أن توجه له إنذاراً بعدم تكرار ذلك.

ويقضي لوكاكو إجازته للعام الثاني في لوس أنجلوس الأميركية مع بوغبا، أغلى لاعب في العالم، بعدما انتقل الصيف الماضي إلى مانشستر يونايتد، ويعتقد مراقبون أن بوغبا كان عاملاً أساسياً في انتقال صديقه إلى صفوف مانشستر يونايتد، كما أطلق على نفسه "وكيل الأعمال ب" في إشارة إلى نجاحه بإقناع المهاجم البلجيكي.

وكان لوكاكو لاعباً في صفوف تشيلسي إبان تواجد جوزيه مورينيو، لكنه لم يقنع المدرب البرتغالي في عام 2014، مما أدى إلى رحيله نحو إيفرتون الذي أعاد اكتشافه وكان ثاني هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.