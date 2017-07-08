مانشستر يونايتد يعلن ضم البلجيكي لوكاكو

أكد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه توصل لاتفاق مع إيفرتون على المقابل المالي لصفقة انتقال المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو (24 عاماً) من إيفرتون إلى مانشستر يونايتد.



وذكرت وسائل الإعلام البريطانية قبل أيام أن إيفرتون وافق على عرض مانشستر بشأن انتقال اللاعب مقبل 75 مليون جنيه إسترليني.



وأكد يونايتد على موقعه بالانترنت: يشعر مانشستر يونايتد بالسعادة لإعلان الاتفاق مع إيفرتون على المقبل المالي لصفقة روميلو لوكاكو... الصفقة في انتظار الفحوص الطبية والبنود الخاصة بالتعاقد مع اللاعب.



وحل لوكاكو في المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 25 هدفا.



ويتواجد لوكاكو حاليا في لوس أنجليس حيث يتدرب مع الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد ، وينتظر أن يخضع للفحص الطبي قبل جولة مانشستر يونايتد في الولايات المتحدة.



ويعود لوكاكو بهذا تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد والذي سبق وأن تولى تدريب اللاعب عندما كان في صفوف تشيلسي قبل بيعه إلى إيفرتون في 2014 مقابل 28 مليون إسترليني.