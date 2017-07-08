وولفرهامبتون يدفع مبلغاً قياسياً لضم شاب برتغالي

دفع وولفرهامبتون الذي ينافس في الدرجة الثانية الإنجليزية مبلغا قياسيا بلغ 15.8 ملايين جنيه إسترليني (20,3 مليون لضم الدولي البرتغالي الشاب روبن نيفيز من بورتو.

وأعلن النادي المملوك من مستثمرين صينيين يوم السبت، ضم اللاعب الواعد البالغ 20 عاما وأحد عناصر منتخب بلاده دون 21 عاما، والذي أصبح في 2015 أصغر قائد لفريق في مباراة ضمن دوري أبطال أوروبا، عندما حمل الشارة ضد ماكابي تل أبيب الإسرائيلي.

وبذلك، سيعاود اللاعب الذي وقع عقدا لخمسة أعوام، اللعب في إشراف المدرب السابق لبورتو نونو إسبيريتو سانتو الساعي إلى إعادة النادي إلى الدوري الممتاز الذي يغيب عنه منذ هبوطه عام 2012.

وقال المدرب لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": روبن لاعب جيد جدا يمكنه إضافة أمور جديدة الى تشكيلتنا، وعندما يقود لاعب يبلغ من العمر 18 عاما فريقا مثل بورتو، في دوري أبطال أوروبا، فهذا يعني الكثير.