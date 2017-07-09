باولينيو مطالباً غوانزو: أرجوكم.. وافقوا على عرض برشلونة

أكد لاعب الوسط البرازيلي باولينيو أنه سيكون سعيدا لو انتقل إلى فريق برشلونة الإسباني، داعيا فريقه الحالي غوانزو إيفرغراند الصيني لكرة القدم إلى الدخول في مفاوضات مع النادي الكاتالوني لاتمام تلك الخطوة.



وأكد باولينيو أنه مستعد لتقليص راتبه من أجل اتمام صفقة انتقاله لبرشلونة، داعيا غوانزو في نفس الوقت إلى إبداء بعض السلاسة في التفاوض مع الفريق الإسباني.



ورفض غوانزو عرضا قيمته 20 مليون يورو تقدم به برشلونة لضم باولينيو لاعب وسط فريق توتنهام السابق.



وفي الوقت الذي بدأ فيه برشلونة مساعيه لضم ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان بعد فشل المفاوضات مع غوانزو، خرج اللاعب البرازيلي عن صمته في محاولة لإزالة العراقيل التي تقف أمام انتقاله إلى كامب نو.



وقال باولينيو لصحيفة "موندو ديبورتيفو" يوم الأحد: تفاجأت قليلا لعدم رد غوانزو على برشلونة حتى الآن، في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل الإعلام أن النادي رفض عرض برشلونة.



وأضاف: لا يمكنني الحديث إلى رئيسي لأننا نسافر إلى بكين للعب، ولكني اتمنى أنه إذا جاء عرض من برشلونة أن يظهر غوانزو مرونة في سبيل اتمام صفقة الانتقال.



وأكد باولينيو أن حلمه في الانتقال إلى برشلونة لا يتعلق بالمال ولكن برغبته في اللعب بدوري أبطال أوروبا.



وأشار النجم البرازيلي إلى أنه تلقى عرضا من نادي روسي في 2011 كان سيمنحه عشرة أضعاف ما يحصل عليه في فريقه السابق كورينثيانز لكنه رفض.



وكان غوانزو إيفرغراند تعاقد مع اللاعب البرازيلي الدولي من توتنهام في يونيو 2015 مقابل 9.9 مليون جنيه إسترليني.



وحقق باولينيو نجاحا كبيرا في الصين حيث سجل 27 هدفا في 89 مباراة مع الفريق ليتطور مستواه مع ناديه ومنتخب بلاده.