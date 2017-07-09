تشيلسي يضم الألماني الدولي روديغر من روما

قال تشيلسي بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد إنه ضم المدافع الألماني الدولي أنطونيو روديغر من روما بعقد لمدة خمس سنوات.



وأمضى روديغر الموسمين الماضيين في الدوري الإيطالي بعد أن انتقل لروما في 2015 على سبيل الإعارة من شتوتغارت قبل أن ينضم بشكل نهائي في نهاية الموسم.



وقال روديغر: إنه شعور رائع لأن فرصة الانضمام لناد ضخم كهذا أمر لا يحدث لكل اللاعبين، وأتطلع لمقابلة زملائي الجدد وأنا فخور للغاية بأنني أصبحت لاعبا في تشيلسي.



ويتطلع المدرب أنطونيو كونتي لتدعيم تشكيلته التي أحرزت لقب الدوري الانجليزي الممتاز في موسمه الأول باستاد ستامفورد بريدج.



وروديغر هو ثاني لاعب يضمه النادي اللندني في فترة الانتقالات الحالية بعد الحارس ويلي كاباييرو الذي انضم في صفقة انتقال حر قادما من مانشستر سيتي.