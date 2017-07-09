رسمياً.. روني يعود إلى صفوف إيفرتون

عاد واين روني يوم الأحد رسميا لصفوف فريقه السابق إيفرتون بعد 13 عاما من اللعب في مانشستر يونايتد الإنجليزي.



ودخل الناديان في مفاوضات على مدار الاسبوع الحالي انتهت بانتقال روني لإيفرتون واقتراب المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من الانتقال إلى مانشستر مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.



ورحل روني (31 عاما) عن إيفرتون في 2004 وانضم لمانشستر مقابل 25 مليون جنيه إسترليني لكنه عاد لملعب غوديسون بارك في صفقة قدرت قيمتها بنحو عشرة ملايين إسترليني لتعويض رحيل لوكاكو، ويستمر عقده مع إيفرتون لمدة سنتين.



وبات روني أحدث صفقات إيفرتون في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد ضم جوردان بيكفورد ومايكل كين ودافي كلاسن وساندرو راميريز، في ظل الخطة الطموحة لمدرب الفريق رونالد كومان من أجل الموسم المقبل.



وسجل روني مسيرة ملهمة في أولد ترافورد حيث اصبح الهداف التاريخي لمانشستر متفوقا على سير بوبي تشارلتون كما اصبح الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي.



كما فاز روني بالعديد من الألقاب مع مانشستر حيث توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات ولقب واحد في كأس الاتحاد الإنجليزي وثلاثة ألقاب في كأس رابطة المحترفين ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا ومثله في الدوري الأوروبي ولقب واحد في مونديال الأندية.



وتراجعت مشاركة روني تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في الموسم الماضي ليتدخل إيفرتون وينجح في إعادة إلى غوديسون بارك.