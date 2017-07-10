إشبيلية يضم الأرجنتيني بيتزارو إلى صفوفه

أكد نادي إشبيلية الإسباني، اليوم الاثنين، أنه تعاقد مع لاعب وسط الميدان الأرجنتيني جويدو بيتزارو، بعد أن اجتاز الأخير بنجاح الفحوص الطبية وحصل على موافقة ناديه السابق تيجريز المكسيكي.

ووقع بيتزارو على عقد يمتد لأربع سنوات مع إشبيلية، وسينخرط بدءا من اليوم في استعدادات الفريق للموسم الجديد، تحت قيادة مديره الفني الأرجنتيني إدواردو بيريزو.

ومن المقرر أن يتم تقديم اللاعب الأرجنتيني اليوم لوسائل الإعلام والجمهور، في حدث يحضره رئيس نادي إشبيلية خوسيه كاسترو، والمدير الرياضي أوسكار أرياس.

ويعتبر بيتزارو، الذي ترعرع كلاعب يافع بين صفوف بوكا جونيوز الأرجنتيني، أحد العناصر الرئيسية التي سيعتمد عليها خورخي سامباولي، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين في مشروعه الجديد مع الفريق.