مرتضى منصور: يوم أسود في حياتي بسبب جمهور الزمالك

وجه مرتضى منصور، رئيس الزمالك، انتقادات حادة للمشجعين بعد أعمال شغب في مباراة أسفرت عن الخروج من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم اليوم الأحد، وتوعدهم بعدم دخول أي لقاء مقبل.

وفرط الزمالك في تقدمه بهدف على أرضه أمام أهلي طرابلس الليبي وتعادل 2-2 ليودع دوري الأبطال، بينما ألقى مشجعون ألعابا نارية في الملعب خلال سير الشوط الأول رغم التقدم بهدف، إضافة إلى إلقاء الكراسي في مضمار الملعب بعد اللقاء.

وقال منصور غاضبا: "لا يوجد شخص لم يتعرض للسباب من المشجعين قبل المباراة. بعد التقدم بهدف ألقوا الألعاب النارية. ما هذا الإجرام؟ من يستطيع اللعب في هذه الأجواء؟ هذه كانت تجربة لعودة الجماهير".

وأضاف لمحطة تلفزيونية: "هذا أسود يوم في حياتي بسبب هذا الجمهور. الكراسي تعرضت للكسر خلال سير اللقاء نفسه وليس بعد الهزيمة فقط. لن أسمح بدخول الجماهير من جديد".

وذكرت تقارير أنه حدثت بعض الاشتباكات بين الشرطة ومجموعة من المشجعين، وتم إلقاء القبض على بعضهم بعد الخروج من دوري الأبطال.

وقال منصور إن الزمالك سيستغني عن عشرة لاعبين، وسيعقد اجتماعا مع المدرب البرتغالي أوجوستو إيناسيو غدا الاثنين قبل تحديد مصيره.

وتقام كل المباريات المحلية تقريبا بدون حضور مشجعين، بينما وافق الأمن على حضور 20 ألف متفرج في هذه المباراة الإفريقية.

وأنهى الزمالك، الذي خسر نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي، مشواره في المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد ست نقاط بعد أن حقق فوزا واحدا في ست مباريات. ويتصدر اتحاد العاصمة الجزائري الترتيب برصيد 11 نقطة، يليه أهلي طرابلس بتسع نقاط.