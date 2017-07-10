رئيس بيتيس: سيبايوس سينتقل إلى ريال مدريد

قال أنخيل ارو رئيس نادي ريال بيتيس اليوم الاثنين، إن لاعب الوسط الصاعد داني سيبايوس سيغادر ناديه لينتقل إلى ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم.

وكان سيبايوس (20 عاما) محور صراع بين قطبي الكرة الاسبانية ريال مدريد وبرشلونة لكنه اختار الانضمام لتشكيلة المدرب زين الدين زيدان.



وقال ارو في مؤتمر صحفي: "رفض داني عرضا للتجديد مع بيتيس وكما نعلم فإنه عقد اتفاقا مع ريال مدريد".



وأضاف: "عندما تملك لاعبا وتمنحه عرضا ثم يأتي فريق آخر ليدفع قيمة الشرط الجزائي فحينها لا تملك الكثير لتفعله للإبقاء عليه. نحن نتفاوض وفي الساعات المقبلة ستعرفون عرض مدريد".



وذكرت وسائل اعلام اسبانية أن ريال بطل دوري أبطال أوروبا سيدفع نحو 15 مليون يورو (17 مليون دولار) للحصول على خدمات سيبايوس الذي اختير كأفضل لاعب في بطولة أوروبا تحت 21 عاما في بولندا وفيها حصلت اسبانيا على المركز الثاني.



وحاول بيتيس تجديد عقد سيبايوس، الذي بدأ مسيرته مع النادي في 2014وخاض 108 مباريات، لكنه اعتبر أن الوقت الحالي هو المناسب للرحيل.