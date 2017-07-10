لوكاكو يبعث رسالة وداعية إلى جماهير إيفرتون

شكر مهاجم المنتخب البلجيكي لكرة القدم، روميلو لوكاكو، ناديه السابق ايفرتون الذي جعله "لاعبا أفضل"، في رسالة وداعية بعد إتمام صفقة انتقاله إلى مانشستر يونايتد سادس الدوري الإنكليزي وبطل الدوري الأوروبي في صفقة قياسية بين الأندية البريطانية قدرت بـ 75 مليون جنيه استرليني (85,5 مليون يورو).

وقال لوكاكو (24 عاما) "أريد أن أوجه شكرا كبيرا لجميع الأشخاص العاملين في نادي ايفرتون"، مضيفا "أريد ان اشكر المشجعين على دعمهم لي في الاعوام الاربعة التي أمضيتها في صفوف الفريق".

وتابع: "يمكنني القول بفخر أنه كان شرفا لي اللعب أمامكم".

ونشر الهداف التاريخي لايفرتون في الدوري الانكليزي الممتاز مع 68 هدفا، تعليقاته عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، من مدينة لوس انجليس الاميركية حيث يمضي عطلته حاليا الى جانب زميله المستقبلي في مانشستر يونايتد الدولي الفرنسي بول بوغبا.

ويبدأ مانشستر يونايتد فترة اعداداته للموسم الجديد في لوس انجليس.

وأضاف لوكاكو: "الى العاملين في الملعب ومركز التدريب شكرا لكم لجعلي أشعر وكأنني في بيتي منذ اليوم الأول لي معكم. والى الجهاز الفني شكرا لكم على مساعدتي على أن أصبح لاعبا أفضل".

وتابع: "العمل معكم يا رفاق كان من ممتعا وسأعمل بنصائحكم طوال بقية مسيرتي الكروية. شكرا نادي إيفرتون لكرة القدم".

وانضم لوكاكو الذي ضمه ايفرتون من تشلسي مقابل 28 مليون جنيه استرليني عام 2014، إلى مانشستر يونايتد بعدما رفض في نهاية الموسم المنصرم عرضا مغريا من الممثل الثاني لمدينة ليفربول الانكليزية، كان سيجعله أغلى لاعب في تاريخ ايفرتون.