هوفنهايم يمدد عقد مهاجمه ساندرو فاغنر

أعلن نادي هوفنهايم المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الأحد أنه مدد تعاقده مع مهاجمه الألماني الدولي ساندرو فاغنر لمدة عام واحد ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2020.



وأحرز فاجنر (29 عاما) 11 هدفا وساهم في صنع أربعة أهداف أخرى خلال 31 مباراة في الدوري الألماني في الموسم الماضي.



وأنهى هوفنهايم الموسم الماضي في المركز الرابع وهو أفضل مركز يحققه طوال تاريخه وسيشارك بناء على ذلك في تصفيات دوري أبطال أوروبا.



وقال يوليان ناجلسمان مدرب هوفنهايم: ساندرو لاعب يجيد انهاء الهجمات ولقد أضاف الكثير لأدائنا في الموسم الماضي، وهو يشكل ضغطا على الخصوم ويلعب دورا في تحفيز زملائه في الفريق وهو أيضا شخصية مؤثرة في غرفة الملابس.



وبدأ فاغنر الذي انضم لمنتخب ألمانيا للمرة الأولى قبل مدة قصيرة مسيرته في صفوف الناشئين في بايرن ميونخ لكنه فشل في الحصول على مكان في الفريق الأول للنادي البافاري ولعب لعدة أندية أخرى قبل التعاقد مع هوفنهايم في 2016.