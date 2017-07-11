رسمياً.. ميلان يبقي دوناروما في صفوفه

قال ميلانو، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم عبر موقعه على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، إن حارس المرمى جيانلويجي دوناروما وقع على عقد جديد يمتد لأربع سنوات.

ووقع دوناروما (18 عاما) على العقد الجديد بعدما رفض في البداية تمديد عقده الحالي والذي من المفترض أن ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وخاض الحارس مباراته الأولى مع ميلانو في 2015 وشارك في 4 مباريات دولية مع منتخب إيطاليا الأول.

وشارك دوناروما في بطولة أوروبا تحت 21 عاما الشهر الماضي في بولندا، وألقى عليه مشجعون أوراقا مالية مزيفة خلال مباراة ضد الدنمارك بعد رفض عرض ميلانو في البداية.