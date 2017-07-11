روني: سعيد بعودتي إلى إيفرتون

المصدر: لندن - د ب أ

أكد المهاجم الإنجليزي واين روني، أنه لم ينتقل إلى "الوجهة التي ستشهد اعتزاله" من خلال عودته إلى فريقه السابق إيفرتون.

وانتقل روني (31 عاما) إلى إيفرتون أمس الأحد بعد 13 عاما قضاها في مانشستر يونايتد.

وقال روني اليوم الاثنين، أنه يتطلع للفوز بالألقاب وليس اسدال الستار على مسيرته القياسية.

وأوضح روني الذي انضم لإيفرتون لمدة موسمين في مؤتمر صحفي اليوم: "ألعب دائما لإثبات نقطة معينة".

وأضاف: "لم أت إلى بيت اعتزال، أريد اللعب وأريد الفوز... أشعر بالإثارة، إنه تحدي وإنها اللحظة المناسبة في مسيرتي للقيام بذلك".

وبات روني الهداف التاريخي لمانشستر برصيد 253 هدفا، سادس صفقات إيفرتون هذا الصيف تحت قيادة المدرب رونالد كومان.

وسجل روني 17 هدفا خلال 77 مباراة مع إيفرتون بعد أن سجل ظهوره الأول مع الفريق وهو في سن السادسة عشر عام 2002.

ولن ينتظر روني كثيرا لمقابلة جماهيره في ملعب جوديسون بارك، حيث يستهل إيفرتون مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز باستضافة ستوك سيتي في 12 آب/اغسطس المقبل.

وقال روني: "سيكون يوما عاطفيا عندما ألعب في جوديسون بارك مجددا، ولكن بمجرد دخول الملعب عليك أن تتحلى بالتركيز".

وأوضح: "واثق من أن عائلتي تتطلع لرؤيتي بالقميص الأزرق مجددا".

وتابع: "والدي مشجع كبير لإيفرتون، لقد اعتاد على مشاهدتي مع مانشستر طوال 13 عاما، لكنه سيقود سيارته لخمس دقائق فقط الآن، لذا أشعر بالسعادة".

وستزداد العاطفة في الجولة الخامسة من الموسم عندما يخرج إيفرتون لملاقاة مانشستر في ملعب اولد ترافورد.

وعلق روني قائلا: "سأذهب مع إيفرتون لحصد النقاط الثلاث.. لقد قضيت وقتا رائعا في مانشستر، استمتعت به حقا، ولكن كرة القدم واللاعبون يتحركون".