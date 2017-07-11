رودريغيز يرتدي قميص بايرن لمدة موسمين

أعلن نادي بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم الثلاثاء، ضم الكولومبي خاميس رودريغيز من ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، على سبيل الإعارة لموسمين، مع خيار ضمه بشكل نهائي بعد ذلك.

وقال النادي البافاري في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" رسميا: بايرن ميونيخ يتعاقد مع اللاعب خاميس رودريغيز بنظام الإعارة عامين من ريال مدريد".

وأكد النادي الملكي الإسباني في بيان مقتضب توصله مع بايرن إلى "إعارة اللاعب خاميس رودريغيز للموسمين المقبلين".

وسيدافع رودريغيز (25 عاما)، هداف كأس العالم 2014 في البرازيل مع ستة أهداف، عن ألوان النادي الألماني حتى 30 يونيو 2019، حيث سيعاود اللعب بإشراف المدرب الايطالي لبايرن الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي سبق أن دربه في النادي الملكي الذي أحرز الموسم المنصرم لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال الرئيس التنفيذي لبايرن كارل - هاينتس رومينيغه "نحن مسرورون لتمكننا من إنجاز هذا الانتقال"، مضيفا "ضم خاميس رودريغيز كانت الأمنية الأكبر لمدربنا كارلو أنشيلوتي، بعد تجربتهما الناجحة في العمل معا بمدريد".

وأضاف: "خاميس لاعب متنوع جدا. يسجل الأهداف بنفسه، ويصنع الكثير من الاهداف، وإضافة إلى ذلك كله هو رائع في الكرات الثابتة. لا شك ان هذا الانتقال يرفع من نوعية فريقنا".

وكان رودريغيز انضم إلى ريال مدريد في يوليو 2014 قادما من نادي موناكو الفرنسي.