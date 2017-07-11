عادل رامي ينتقل إلى مرسيليا الفرنسي

أعلن قلب دفاع المنتخب الفرنسي ونادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم، عادل رامي، انتقاله إلى نادي مرسيليا الفرنسي بعد اتفاق بين الناديين.

وكتب رامي عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "تم التوصل إلى اتفاق بين إشبيلية ومرسيليا"، مرفقا هذا التعليق بصورة له جالسا إلى مكتب أمام جدار مطلي بألوان النادي الفرنسي الجنوبي.

وخاض رامي (31 عاما) 33 مباراة دولية في صفوف منتخب فرنسا، وأحرز مع إشبيلية لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عام 2016.

وكان رامي كتب على صفحته نفسها في 10 مايو "في ما يتعلق بالشائعات الكثيرة التي تحدثت عن رغبة لمرسيليا (في التعاقد معه)، أود دحض كل هذه الشائعات. إذا كان من تواصل مع أحد الأندية فهذا لا يعني أن التوقيع تم معه. عقلي وقلبي في إشبيلية!".

ويسعى مرسيليا إلى بناء فريق جديد لاستعادة أمجاد التسعينات والحقبة الذهبية التي جعلت منه أول وآخر ناد فرنسي يحرز دوري أبطال أوروبا عام 1993.

وسيلعب رامي في إشراف مدربه السابق رودي غارسيا الذي أحرز معه الثنائية المحلية في صفوف ليل عام 2011، قبل أن ينتقل إلى فالنسيا الإسباني ثم لفترة وجيزة مع ميلان الإيطالي وبعدها إشبيلية.

وعزز مرسيليا صفوفه في الآونة الأخيرة بمهاجم موناكو فالير جرمان ولاعب الوسط البرازيلي لويز غوستافو.