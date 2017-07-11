فينغر يبدي اهتمامه بالتعاقد مع الموهوب الصغير

كشف أرسين فينغر، مدرب أرسنال، عن اهتمامه بالتعاقد مع كيليان مبابي مهاجم موناكو، وأكد أن اللاعب الموهوب البالغ عمره 18 عاما سيواجه حيرة لاختيار ناديه الجديد في ظل رغبة أفضل أندية أوروبا لضمه.

وخطف مبابي الأضواء في الموسم الماضي بعدما سجل 27 هدفا في كل المسابقات، وقاد موناكو لإحراز لقب الدوري الفرنسي وبلوغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس رابطة الدوري الفرنسي.

وقال فينغر لموقع أرسنال على الإنترنت: "إنه لاعب يستطيع اختيار أي فريق يريده عندما يستيقظ في الصباح".

وأضاف: "لا يملك الكثير من اللاعبين هذا النوع من الحظ، لأن عمره 18 عاما وكل أندية أوروبا مستعدة لتجهيز البساط الأحمر من أجله".

وردا على سؤال بشأن محاولة أرسنال ضمه قال فينغر: "لا يوجد أي شخص يستطيع القول إنه غير مهتم بلاعب بهذه النوعية لأنه صاحب إمكانيات هائلة وعمره 18 عاما. كل الأندية تريد التعاقد معه".

وسافر أرسنال إلى استراليا للاستعداد للموسم الجديد، وقال فينغر إن مهاجمه الجديد ألكسندر لاكازيت المنضم في صفقة قياسية للنادي سيظهر بقميص الفريق لأول مرة أمام سيدني يوم الخميس المقبل.

وقال فينغر: "لاكازيت سيشارك لأول مرة مع أرسنال. مساء الخميس سيشارك بكل تأكيد في جزء من المباراة".