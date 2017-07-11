لوكاكو: صديقي بوغبا ساهم في انتقالي إلى يونايتد

أكد روميلو لوكاكو، أن بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، لعب دورا كبيرا في حسم قرار انتقاله إلى النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من إيفرتون.

وأكمل المهاجم البلجيكي (24 عاما) إجراءات انضمامه إلى يونايتد، أمس الاثنين، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني (97 مليون دولار)، كما ذكرت تقارير صحافية ليصبح بذلك ثاني أغلى صفقة في تاريخ يونايتد بعد أغلى لاعب في العالم لاعب الوسط الفرنسي بوغبا في العام الماضي.

وأوضح لوكاكو لموقع النادي على الإنترنت: "إنه واحد من أقرب أصدقائي، كما أنه جاري، ونلتقي دائما بشكل يومي، وهذا قد يفسر كيف سارت الأمور".

وأضاف: "عندما تعاقد بوغبا مع يونايتد طرأ بذهني أمر ما، وأدركت أنه إذا أتيحت لي الفرصة للتوقيع مع نفس النادي لن أرفض".

ونشر بوغبا صورا برفقة لوكاكو بمواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت ولقب نفسه باسم "الوسيط".

واحتل لوكاكو المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الموسم الماضي برصيد 25 هدفا، وارتبط اسمه بالعودة إلى تشيلسي حامل اللقب، لكنه عاد للتعاون مع مدربه السابق جوزيه مورينيو ووقع على عقد يمتد لخمس سنوات.

وتدرب لوكاكو مع يونايتد أمس الاثنين قبل السفر إلى الولايات المتحدة في جولة للاستعداد للموسم الجديد.