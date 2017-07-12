داني ألفيش ينضم إلى صفوف باريس سان جيرمان

أكمل داني ألفيش، إجراءات انتقاله المفاجئ إلى باريس سان جيرمان، بعدما أعلن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم عن إتمام الصفقة اليوم الأربعاء.

وقال البرازيلي ألفيش (34 عاما) بعد توقيعه على عقد لمدة عامين عقب انتهاء تعاقده مع يوفنتوس: "أنا في غاية السعادة للانضمام إلى باريس سان جيرمان".

وأضاف الظهير الأيمن: "تابعت في السنوات الماضية تطورا هائلا للنادي وبات واحدا من أقوى فرق أوروبا، ومن المثير أن أكون جزءا من مشروعه الكبير".

وارتبط اسم ألفيش بالانتقال إلى مانشستر سيتي الانجليزي الذي يقوده بيب غوارديولا مدربه السابق في برشلونة.

وأمضى ألفيش 4 سنوات تحت قيادة غوارديولا في إسبانيا وفاز بدوري أبطال أوروبا مرتين في هذه الفترة لكن لم يكتب لهما اللقاء مجددا.